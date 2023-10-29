МО РФ сообщило о гибели до 130 военнослужащих ВСУ на южнодонецком направлении за сутки

Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики, заявили в ведомстве

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 130 военных на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили до 130 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также гаубицу Д-20", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что также за прошедшие сутки нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики.