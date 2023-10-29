МО РФ сообщило о нанесении поражения живой силе бригады ВСУ в районе Работина

Общие потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, заявили в ведомстве

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Подразделения российских войск совместно с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли поражение живой силе бригады Вооруженных сил Украины в районе Работина Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общие потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей.