29 октября, 11:08
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении свыше 13 тыс. танков ВСУ с начала спецоперации

Также Вооруженные силы России поразили 517 самолетов, 253 вертолета и 8 392 беспилотных летательных аппарата

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. ВС РФ уничтожили более 13 тыс. украинских танков и других боевых бронированных машин с начала специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 517 самолетов, 253 вертолета, 8 392 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 006 танков и других боевых бронированных машин, 1 170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 902 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14 760 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении. 

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