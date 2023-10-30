Российские саперы зафиксировали случаи минирования тел погибших военнослужащих ВСУ

Как уточнили в Минобороны РФ, после обезвреживания взрывоопасных предметов были установлены минно-взрывные заграждения из противотанковых и противопехотных мин, на которых подорвалась вражеская техника, выдвигавшаяся в сторону оборонительных позиций ивановских десантников

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Инженерно-саперные подразделения ивановских десантников в зоне проведения специальной военной операции к северу от Артемовска ведут работу по разминированию проходов для российской и военной техники. Группы занимаются уничтожением на месте противопехотных и противотанковых мин, а также фиксируют случаи минирования тел погибших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, а также минируют подступы к нашим позициям на наиболее опасных участках, обеспечивая устойчивую оборону наших войск. В ходе инженерной разведки саперы выдвигаются в заданный район, обнаруживают и уничтожают на месте как противотанковые, так и противопехотные мины. Иногда попадаются и заминированные трупы военнослужащих ВСУ, которые также приходится разминировать", - сообщили в российском военном ведомстве.

В МО РФ уточнили, что после обезвреживания взрывоопасных предметов саперы устанавливают минно-взрывные заграждения из противотанковых и противопехотных мин, на которых на следующий день была подорвана вражеская техника, выдвигавшаяся в сторону оборонительных позиций ивановских десантников. "Работы хватает, закрываем наши крайние позиции минными заграждениями, мы никогда не останавливаемся, мы их всегда наращиваем", - сказал старший сапер с позывным Знахарь.