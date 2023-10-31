МО РФ: США ведут разработки в рамках наступательной биологической программы

По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, проект курирует заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. США пытаются воссоздать технологии получения биологических рецептур в рамках наступательной программы, об этом свидетельствует их программа обучения специалистов, для участия в которой в приоритете рассматривают бывших сотрудников военных ведомств с опытом военно-биологической деятельности. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.

"В октябре 2023 года Минобороны США объявило о запуске программы обучения специалистов для реализации стратегии биопроизводства. В качестве кандидатов в приоритетном порядке будут рассматриваться бывшие сотрудники военных ведомств, имеющих опыт военно-биологической деятельности.<…> Подобные формулировки в совокупности с использованием высокопроизводительной технологической базы и привлечением специалистов с опытом исследований двойного назначения могут свидетельствовать о попытках США воссоздать технологии крупномасштабного получения биологических рецептур в рамках наступательной биологической программы", - сказал Кириллов.

По его словам, проект курирует заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам, а технологическую базу для обучения предоставят девять крупных производственных предприятий страны, которые специализируются на геномных исследованиях, биоинформатике, проведении работ с культурами клеток и тканей. Программа при этом состоит из двухмесячного предварительного курса и производственной практики, которая "дает участникам возможность принять участие в реальных опытах по изготовлению биоматериалов".