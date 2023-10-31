МО РФ: США рассчитывают возобновить деятельность некоторых биообъектов на Украине

По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, в число других задач Вашингтона входят контроль санитарно-эпидемиологической обстановки и внедрение аппаратно-программных комплексов управления биорисками

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. США продолжают контролировать некоторые украинские биообъекты, рассчитывая возобновить их деятельность после окончания специальной военной операции (СВО). Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Американская администрация сохраняет контроль над некоторыми украинскими биообъектами, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения конфликта. В декабре 2022 года американская компания CH2M Hill в письме украинским подрядчикам подтвердила намерение продолжить сбор опасных патогенов в западных регионах страны при сокращении числа лабораторий, осуществляющих хранение таких коллекций", - сказал Кириллов.

Он добавил, что в число других задач входят контроль санитарно-эпидемиологической обстановки и внедрение аппаратно-программных комплексов управления биорисками. "При этом украинским организациям предъявлено требование представить отчеты о проделанной работе по данным направлениям", - отметил генерал-лейтенант.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что для снижения политического ущерба от разоблачений с российской стороны Вашингтон был вынужден ограничить свое военно-биологическое присутствие на Украине, а часть незавершенных проектов была перенесена в страны Восточной Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.

"Вместе с тем США сохраняют повышенный интерес к проведению исследований на украинской территории", - подчеркнул Кириллов, отметив, что факт реализации американских "научных программ" на Украине в январе 2023 года подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.