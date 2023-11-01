Российские военные уничтожили скопление военных ВСУ у острова Алёшкинский

В островной зоне силы РФ уничтожили гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом, на каховском направлении - позицию украинских войск в районе Змиевки

ГЕНИЧЕСК, 1 ноября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в районе острова Алёшкинский в Херсонской области скопление военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены 2 лодки ВСУ, потери ВСУ в живой силе: 12 убитых; 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Садовое, потери ВСУ в живой силе: трое убитых и четверо раненых; место скопления живой силы противника в районе острова Алёшкинский, потери ВСУ в живой силе: 14 убитых; место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Инженерное, потери ВСУ в живой силе: 13 убитых и шестеро раненых", - сказал он.

В островной зоне силы РФ уничтожили гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом, на каховском направлении - позицию украинских войск в районе Змиевки.

По данным представителя оперативных служб Херсонской области, во вторник в течение дня ВСУ выпустили 14 снарядов из ствольной артиллерии по Алёшкам, 10 - по Крынкам, 11 - по Песчановке, 9 - по Казачьим Лагерям, 9 - по Днепрянам, 10 - по Корсунке и 8 - по Подстепному.

В течение ночи украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Саги, Алёшки, Солонцы, Горностаевка, Раденск, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии.