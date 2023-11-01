1 ноября, 07:30
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили скопление военных ВСУ у острова Алёшкинский

В островной зоне силы РФ уничтожили гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом, на каховском направлении - позицию украинских войск в районе Змиевки

ГЕНИЧЕСК, 1 ноября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в районе острова Алёшкинский в Херсонской области скопление военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены 2 лодки ВСУ, потери ВСУ в живой силе: 12 убитых; 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Садовое, потери ВСУ в живой силе: трое убитых и четверо раненых; место скопления живой силы противника в районе острова Алёшкинский, потери ВСУ в живой силе: 14 убитых; место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Инженерное, потери ВСУ в живой силе: 13 убитых и шестеро раненых", - сказал он.

В островной зоне силы РФ уничтожили гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом, на каховском направлении - позицию украинских войск в районе Змиевки.

По данным представителя оперативных служб Херсонской области, во вторник в течение дня ВСУ выпустили 14 снарядов из ствольной артиллерии по Алёшкам, 10 - по Крынкам, 11 - по Песчановке, 9 - по Казачьим Лагерям, 9 - по Днепрянам, 10 - по Корсунке и 8 - по Подстепному.

В течение ночи украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Саги, Алёшки, Солонцы, Горностаевка, Раденск, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация