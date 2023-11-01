Рогов заявил, что ВСУ перебросили несколько штурмовых групп и технику в район Приютного

Их контратаки не дают результатов, и позиции заметно ослабли, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили подкрепление на времевское направление, чтобы попытаться вернуть позиции, утраченные в результате боевых действий в районе населенных пунктов Приютное и Старомайорское. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На времевском направлении наши ребята продолжают закреплять успехи прошедших дней северо-восточнее Приютного. Со стороны ВСУ идет переброска техники и живой силы, порядка 10 артиллерийских установок переброшено сюда и несколько штурмовых групп. Главная их задача - попытаться восстановить потерянные позиции в лесопосадках западнее Старомайорского. Их контратаки не дают результатов, и позиции заметно ослабли", - сказал Рогов.

31 октября в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ у Старомайорского.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.