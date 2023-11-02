МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на купянском направлении

Потери противника составили до 20 военных и 3 автомобиля, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, потери противника составили до 20 военных и 3 автомобиля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 20 военнослужащих и 3 автомобиля", - сообщили там.

По данным МО РФ, в ходе контрбатарейной борьбы поражены боевые машины РСЗО "Ураган" и "Град", две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходные артиллерийские установки: АS-90 производства Великобритании и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30.