Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 31 украинский БПЛА

Беспилотники сбили в районах населенных пунктов Золотаревка ЛНР, Марьинка, Спорное, Старомлыновка ДНР, Очеретоватое и Харьково Запорожской области

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Марьинка, Спорное, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое и Харьково Запорожской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 521 самолет, 254 вертолета, 8 543 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 118 танков и других боевых бронированных машин, 1 175 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 887 единиц специальной военной автомобильной техники.