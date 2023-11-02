2 ноября, 19:00,
обновлено 2 ноября, 19:27
Кризис в Сирии

ВКС России нанесли авиаудары по подземным укрытиям боевиков в Идлибе

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что они находились в районах Сфухон и Халуба

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские воздушно-космические силы (ВКС) нанесли авиационные удары в районах Сфухон и Халуба провинции Идлиб по подземным укрытиям боевиков, которые причастны к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"ВКС России нанесли авиационные удары в районах Сфухон и Халуба провинции Идлиб по подземным укрытиям боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", - сообщил он.

Он также добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): два в провинции Алеппо, два в провинции Латакия. 

Теги:
СирияРоссияКризис в Сирии
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