По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", потеря города "сильно стратегически помешает" украинским военным

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают часть подразделений оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" с времевского направления под Авдеевку в ДНР, заменяя их частями территориальной обороны. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На времевском направлении сейчас происходит ротация подразделений ВСУ, туда направляют в первую очередь тероборону, а оттуда под Авдеевку выводят часть сил группировки "Таврия". Потеря Авдеевки им [ВСУ] очень сильно стратегически помешает", - сказал Рогов.

22 октября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ситуация на авдеевском направлении, являющемся стратегически важным, сложная для ВСУ. Он добавил, что для Киева Авдеевка, которая сейчас находится под контролем украинских войск, "действительно имеет значение" в стратегическом плане.

Авдеевка за время конфликта в Донбассе была превращена украинскими войсками в один из главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки украинские силовики могли вести огонь по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и окрестностям.