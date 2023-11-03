Главком ВМФ России Евменов прибыл в Мьянму

Как сообщили в Минобороны РФ, программой визита предусмотрена церемония открытия первых в современной истории военно-морских учений двух стран

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов прибыл в Мьянму с рабочим визитом, сообщили в Минобороны РФ.

"Начался рабочий визит главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова в Республику Союз Мьянма. Одной из важнейших целей заграничной поездки российской военной делегации под руководством адмирала Николая Евменова является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Мьянмой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программой предусмотрены встречи российской делегации с руководством республики, командованием мьянманских военно-морских сил и церемония открытия первых в современной истории военно-морских учений РФ и Мьянмы. Также запланированы посещение боевых кораблей и культурная программа.

Помимо адмиралов и офицеров, в состав российской делегации также вошли артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Они выступят с концертом в столице Мьянмы Нейпьидо.

В Минобороны добавили, что визит Евменова "станет важным практическим шагом в укреплении взаимопонимания и дружбы между военными моряками двух стран".