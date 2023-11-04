Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины, в частности, потеряли до 100 военнослужащих и две бронемашины

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на краснолиманском направлении до 100 военнослужащих и две бронемашины. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Новоселовка и Григоровка Донецкой Народной Республики, а также нанесено поражение живой силе противника в районе Серебрянского лесничества", - отметили в военном ведомстве.

Там добавили, что за сутки на этом направлении противник потерял до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, российские войска поразили две артиллерийские системы М777 производства США и две боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".