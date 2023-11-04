Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на запорожском направлении

Как добавили в ведомстве, противнику нанесено огневое поражение в районе Работина

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российские войска отразили за сутки пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, противнику нанесено огневое поражение в районе Работина Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении российская группировка войск ударами авиации и огнем артиллерии отразила пять атак штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также нанесла огневое поражение подразделению 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожено до 30 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 3 автомобиля, а также поражена артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в ведомстве.