4 ноября, 11:17
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

Вооруженные силы Украины, в частности, потеряли более 55 военнослужащих убитыми

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на южнодонецком направлении более 55 военнослужащих убитыми. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области. В районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ", - рассказали в военном ведомстве.

Там добавили, что за сутки на этом направлении уничтожено более 55 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также гаубица Д-20. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация