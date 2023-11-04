Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

Вооруженные силы Украины, в частности, потеряли более 55 военнослужащих убитыми

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на южнодонецком направлении более 55 военнослужащих убитыми. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области. В районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ", - рассказали в военном ведомстве.

Там добавили, что за сутки на этом направлении уничтожено более 55 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также гаубица Д-20.