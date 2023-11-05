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Военная операция на Украине

Шойгу поздравил российских разведчиков с профессиональным праздником

Министр обороны России Сергей Шойгу. Вадим Савицкий/ / ТАСС
Министр обороны России Сергей Шойгу
© Вадим Савицкий/ / ТАСС

Глава Минобороны РФ отметил эффективность их действий в ходе спецоперации

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Личный состав военной разведки России успешно решает задачи и эффективно действует в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в поздравлении министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу по случаю Дня военного разведчика, размещенного на сайте Министерства обороны России.

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"Немало славных страниц вписано военными разведчиками в ратную летопись нашей Родины. Находясь на переднем крае борьбы с противником, они всегда честно и мужественно выполняли свой долг, своевременно добывали ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов нашей страны", - говорится в поздравлении.

"И сегодня, следуя легендарным традициям своих предшественников, личный состав военной разведки успешно решает поставленные задачи, высокопрофессионально и эффективно действует в ходе проведения специальной военной операции", - добавил Шойгу и выразил особую благодарность ветеранам военной разведки.

Министр обороны пожелал российским разведчикам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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