МО РФ сообщило о поражении более 20 позиций ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, войска группировки "Центр" также поразили два опорных пункта противника

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Войска группировки "Центр" Вооруженных сил РФ поразили более 20 артиллерийских позиций, а также два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группы Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по около 120 целям противника, из них по более 20 артиллерийским позициям, двум опорным пунктам ВСУ", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Савчук добавил, что штурмовой и армейской авиацией, а также в ходе стрелкового боя нанесены удары штурмовым группам 15 полка национальной гвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. "Средствами противовоздушной обороны сбиты два беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новодружевск и Кременная Луганской Народной Республики", - заключил офицер.