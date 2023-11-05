5 ноября, 11:33,
обновлено 5 ноября, 11:41
Военная операция на Украине

МО РФ заявило, что потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили до 235 военных

По данным ведомства, российские военнослужащие также уничтожили две бронемашины и шесть автомобилей противника

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении составили до 235 военных за сутки, 2 бронемашины и 6 автомобилей, нанесено поражение живой силе и технике 4 бригад, сообщили в Минобороны РФ.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Красное, Васюковка, Раздоловка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

По данным МО РФ, общие потери ВСУ на этом направлении составили до 235 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 6 автомобилей. 

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