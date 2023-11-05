5 ноября, 11:35,
обновлено 5 ноября, 11:54
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 135 военнослужащих и 2 автомобиля

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 135 военнослужащих и 2 автомобиля. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики, а также нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128 бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Сладкое и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Там добавили, что за сутки на этом направлении потери противника составили до 135 военнослужащих, боевая машина пехоты и 2 автомобиля. 

Теги:
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