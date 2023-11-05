5 ноября, 11:37,
обновлено 5 ноября, 11:55
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на запорожском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 45 военнослужащих

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российские войска отразили за сутки три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, противник потерял до 45 военнослужащих, 2 танка и 7 бронемашин. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На запорожском направлении российской группировкой войск совместно с авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 117-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что в районах населенных пунктов Вербовое и Работино нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й механизированной бригад ВСУ. "Уничтожено до 45 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин и 2 пикапа", - заключили в военном ведомстве. 

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