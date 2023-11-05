5 ноября, 11:45
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о нанесении поражения трем бригадам ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, противник потерял свыше 60 военнослужащих, бронемашину и 2 автомобиля

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российские войска за сутки нанесли поражения трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял свыше 60 военнослужащих, бронемашину и 2 автомобиля. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской, штурмовой авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака подразделения 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Всего на этом направлении потери противника составили свыше 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 автомобиля. 

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