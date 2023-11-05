МО РФ заявило об отражении двух атак ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, общие потери противника за сутки составили более 30 военных

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие отразили две штурмовые атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, общие потери противника за сутки составили более 30 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Также нанесено огневое поражение живой силе 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и Двуречная Харьковской области", - сообщили там.

По данным МО РФ, уничтожено свыше 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля.