МО РФ: группировка "Днепр" массированно бьет по ВСУ, используя тактику огневой карусели

В ведомстве отметили, что в нанесении точных ударов расчетам РСЗО "Град" круглосуточно помогают операторы БПЛА

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российская группировка войск "Днепр" массированно уничтожает позиции и пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", используя тактику огневой карусели. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Артиллерийские подразделения группировки войск "Днепр" в ходе выполнения боевых задач продолжают наносить массированные удары по позициям украинских националистов на херсонском направлении специальной военной операции. Используя тактику огневой карусели, артиллеристы группировки методично уничтожают боевую технику ВСУ, склады с боеприпасами, разрушают замаскированные оборонительные сооружения и пункты управления противника", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, в нанесении точных и эффективных ударов расчетам РСЗО "Град" в круглосуточном режиме помогают операторы беспилотных летательных аппаратов. Все собранные данные оперативно передаются командирам реактивно-артиллерийских батарей для мгновенного открытия огня.

После выполнения огневой задачи артиллеристы на максимальной скорости меняют позицию и продолжают нести боевое дежурство. Боевые машины перезаряжаются в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям, добавили в МО РФ.

В военном ведомстве ранее сообщали, что на херсонском направлении за прошедшие сутки подразделения российских войск совместно с авиацией и артиллерией поразили живую силу 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Крынки, Веселое Херсонской области и острова Алексеевский. Суточные потери ВСУ составили более 60 военнослужащих.