МО РФ сообщило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 135 военных

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские военные отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери противника составили до 135 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Тимковка и Загоруйковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа", - сообщили там.