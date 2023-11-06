6 ноября, 11:03,
обновлено 6 ноября, 11:11
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 135 военных

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские военные отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери противника составили до 135 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Тимковка и Загоруйковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа", - сообщили там. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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