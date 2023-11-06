МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, они составили до 100 человек

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении за сутки составили до 100 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили до 100 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, а также орудие Д-30", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в районах населенных пунктов Розовка и Петровское Луганской Народной Республики ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ.