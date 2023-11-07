7 ноября, 07:01
Военная операция на Украине

Российские войска поразили 130 целей на краснолиманском направлении

ВСУ потеряли до 100 человек, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 100 человек на краснолиманском направлении в результате поражения около 130 целей российской группировкой войск "Центр". Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

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"На краснолиманском направлении артиллерийскими подразделениями группировки войск "Центр" поражены около 130 целей противника. Авиацией группировки нанесены удары по скоплению живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Серебрянское лесничество", - сообщил он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации Савчука, противник потерял до 100 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, а также 122-мм орудие Д-30. 

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