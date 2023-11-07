7 ноября, 11:29,
обновлено 7 ноября, 11:37
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 245 военных на донецком направлении

© Минобороны России/ ТАСС

Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на донецком направлении до 245 военнослужащих.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 2 боевые бронированные машины", - отметили в военном ведомстве. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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