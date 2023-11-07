7 ноября, 11:32,
обновлено 7 ноября, 11:43
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что средства ПВО перехватили 33 беспилотника ВСУ за сутки

© Минобороны России/ ТАСС

По данным военного ведомства, также перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшие сутки перехватили 2 снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 33 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

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"Перехвачены 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Пантелеймоновка, Пески Донецкой Народной Республики, Мирное, Червоногорка Запорожской области, а также Новая Збурьевка Херсонской области", - отметили в военном ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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