МО РФ сообщило, что средства ПВО перехватили 33 беспилотника ВСУ за сутки

По данным военного ведомства, также перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшие сутки перехватили 2 снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 33 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"Перехвачены 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Пантелеймоновка, Пески Донецкой Народной Республики, Мирное, Червоногорка Запорожской области, а также Новая Збурьевка Херсонской области", - отметили в военном ведомстве.