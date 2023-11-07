МО РФ сообщило об уничтожении более 8,7 тыс. беспилотников ВСУ с начала СВО

По данным военного ведомства, также уничтожены 527 украинских самолетов и 254 вертолета

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Более 8,7 тыс. беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено с начала специальной военной операции (СВО), сообщили в Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 527 самолетов, 254 вертолета, 8 702 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 244 танка и другие боевые бронированные машины, 1 182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 001 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 15 064 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.