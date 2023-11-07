7 ноября, 11:33,
обновлено 7 ноября, 11:44
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении более 8,7 тыс. беспилотников ВСУ с начала СВО

© Минобороны России/ ТАСС

По данным военного ведомства, также уничтожены 527 украинских самолетов и 254 вертолета

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Более 8,7 тыс. беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено с начала специальной военной операции (СВО), сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 527 самолетов, 254 вертолета, 8 702 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 244 танка и другие боевые бронированные машины, 1 182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 001 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 15 064 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация