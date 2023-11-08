Экипажи Т-80 ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны России добавили, что по навесной траектории танкисты поражают цели на расстоянии до 5 км

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Экипажи танков Т-80 Центрального военного округа несут боевое дежурство на краснолиманском направлении специальной военной операции (СВО), поражая объекты ВСУ с закрытых огневых позиций. Получив координаты целей, боевые машины покидают укрытия и прибывают на огневые позиции. Привязавшись к местности, танковые экипажи проводят серию выстрелов и затем на высокой скорости перекатываются на следующие точки ведения огня из 125-мм гладкоствольной пушки. Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт украинских боевиков, что было зафиксировано воздушными средствами объективного контроля", - сообщили в ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что по навесной траектории танкисты поражают цели на расстоянии до 5 км. Они наносят огневые удары по позициям минометов, маршрутам эвакуации и ротации украинских боевиков. Работая в качестве артиллерийского орудия, танковые экипажи поддерживают действия передовых групп, сковывая противника в маневре и позволяя вести ответный огонь.