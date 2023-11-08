Десантники ВС РФ уничтожили броневик ВСУ западного производства рядом с Артемовском

После поражения транспорта противника расчет поменял огневую позицию, чтобы избежать ответного огня

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Группа российских десантников на мотовездеходах, оснащенных противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) "Корнет", уничтожила бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного производства в районе Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет БПЛА разведчиков с помощью средств воздушной разведки обнаружил возле лесопосадки в районе Артемовска бронеавтомобиль ВСУ западного производства. <…> Осуществив пуск управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" с выносной точки, десантники-противотанкисты с расстояния около 5 км уничтожили украинский бронеавтомобиль", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что после получения информации от разведчиков, группа на мотовездеходах выдвинулась в указанный район. После поражения транспорта противника, во избежание ответного огня, расчет свернул установку и поменял огневую позицию.