8 ноября, 12:28,
обновлено 8 ноября, 12:40
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, противник потерял до 235 военнослужащих

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на донецком направлении до 235 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск, используя удары авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й, 93-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Клещеевка, Андреевка и Спорное Донецкой Народной Республики", - отметили в военном ведомстве РФ.

Там добавили, что за сутки на этом направлении противник потерял до 235 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Кроме того, поражены гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также орудие Д-30. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация