В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за сутки сбили пять самолетов ВСУ

В частности, Су-27 сбили в районе населенного пункта Каменка, а два МиГ-29 в районе населенного пункта Преображенка

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки сбили пять украинских самолетов.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты пять самолетов Воздушных сил Украины, в том числе: Су-27 в районе населенного пункта Каменка Донецкой Народной Республики, два МиГ-29 в районе населенного пункта Преображенка Донецкой Народной Республики и города Кривой Рог Днепропетровской области, а также два Су-25 в районе города Павлоград Днепропетровской области и населенного пункта Токаревка Херсонской области", - говорится в сообщении.