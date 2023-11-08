8 ноября, 12:28,
обновлено 8 ноября, 12:43
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за сутки сбили пять самолетов ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

В частности, Су-27 сбили в районе населенного пункта Каменка, а два МиГ-29 в районе населенного пункта Преображенка

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки сбили пять украинских самолетов.

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты пять самолетов Воздушных сил Украины, в том числе: Су-27 в районе населенного пункта Каменка Донецкой Народной Республики, два МиГ-29 в районе населенного пункта Преображенка Донецкой Народной Республики и города Кривой Рог Днепропетровской области, а также два Су-25 в районе города Павлоград Днепропетровской области и населенного пункта Токаревка Херсонской области", - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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