Минобороны РФ заявило об отражении атак штурмовиков ВСУ в Харьковской области

В ведомстве сообщили, что в районах Загоруйковки, Новоегоровки и Стельмаховки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 38-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Группировка российских войск "Запад" за сутки на купянском направлении отразила две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Тимковка Харьковской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что в районах Загоруйковки Харьковской области, Новоегоровки и Стельмаховки в ЛНР нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 38-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ, уничтожено до 30 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М114 производства США, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также пушка Д-44", - указали в российском военном ведомстве.