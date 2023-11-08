8 ноября, 12:29,
обновлено 8 ноября, 12:51
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о поражении пункта 10-го армейского корпуса ВСУ в Запорожской области

© Минобороны России/ ТАСС

По данным Минобороны, также в районе населенного пункта Арциз уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки поразили в Запорожской области объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

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"В районе населенного пункта Вольноандреевка Запорожской области поражен объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, - проинформировали в ведомстве. - В районе населенного пункта Арциз Одесской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады Нацгвардии Украины".

По данным МО России, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 134 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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