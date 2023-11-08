Минобороны РФ рассказало о перехвате снарядов РСЗО HIMARS и авиабомб JDAM

В ведомстве также сообщили об уничтожении 31 БПЛА ВСУ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ за сутки перехватили 11 снарядов HIMARS и 2 бомбы JDAM. Также уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщили в Минобороны РФ.

"Перехвачено 11 реактивных снарядов HIMARS и 2 управляемые авиационные бомбы JDAM производства США. Кроме того, уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Таволжанка, Котляровка Харьковской области, Нырково Луганской Народной Республики, Новая Каменка, Первомайское Донецкой Народной Республики, Тарасовка и Самойловка Запорожской области", - сообщили там.