8 ноября, 12:30,
обновлено 8 ноября, 12:50
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о перехвате снарядов РСЗО HIMARS и авиабомб JDAM

© Минобороны России/ ТАСС

В ведомстве также сообщили об уничтожении 31 БПЛА ВСУ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ за сутки перехватили 11 снарядов HIMARS и 2 бомбы JDAM. Также уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщили в Минобороны РФ.

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"Перехвачено 11 реактивных снарядов HIMARS и 2 управляемые авиационные бомбы JDAM производства США. Кроме того, уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Таволжанка, Котляровка Харьковской области, Нырково Луганской Народной Республики, Новая Каменка, Первомайское Донецкой Народной Республики, Тарасовка и Самойловка Запорожской области", - сообщили там. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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