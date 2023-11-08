Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

Российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ у Новомихайловки, Старомайорского, Урожайного и Приютного

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении за сутки составили до 145 военнослужащих. Российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ у Новомихайловки, Старомайорского, Урожайного в ДНР и Приютного в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 145 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица FH-70 производства Великобритании, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Богатырь в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.