Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ в районе Работина

По данным ведомства, потери противника составили до 80 военнослужащих

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина и Новопрокоповки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что потери противника составили "до 80 военнослужащих, 3 танка, 5 боевых машин пехоты, 3 бронетранспортера, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также самоходная артиллерийская установка М109 и пушка М146 производства США".