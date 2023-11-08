8 ноября, 12:31,
обновлено 8 ноября, 12:54
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ в районе Работина

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, потери противника составили до 80 военнослужащих

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина и Новопрокоповки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что потери противника составили "до 80 военнослужащих, 3 танка, 5 боевых машин пехоты, 3 бронетранспортера, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также самоходная артиллерийская установка М109 и пушка М146 производства США". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеЗапорожская область
© Информационное агентство ТАСС
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