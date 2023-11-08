8 ноября, 12:33
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о нанесении поражения ВСУ близ Ямполовки и Серебрянки

© Минобороны России/ ТАСС

В ведомстве сообщили, что противник потерял до 60 военнослужащих

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ямполовки и Серебрянки на краснолиманском направлении, противник потерял до 60 военнослужащих. Такие данные привели в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потери противника составили "до 60 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа". 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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