Минобороны РФ заявило об уничтожении на херсонском направлении до 30 военных ВСУ

По данным ведомства, также российские войска поразили артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу "Мста-Б" ВСУ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военных, поразили артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу "Мста-Б" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожено до 30 военнослужащих и 4 автомобиля", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".