8 ноября, 12:34
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении на херсонском направлении до 30 военных ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, также российские войска поразили артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу "Мста-Б" ВСУ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военных, поразили артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу "Мста-Б" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.

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"На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожено до 30 военнослужащих и 4 автомобиля", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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