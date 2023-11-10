10 ноября, 03:02
Военная операция на Украине

Бронегруппа ВДВ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ на артемовском направлении

© Минобороны РФ

В Минобороны России отметили, что десантники постоянно совершают рейды и подбираются практически вплотную к позициям украинских военных

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Бронегруппа Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ уничтожила наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Получив задачу на уничтожение наблюдательного пункта и пехоты ВСУ в опорном пункте, экипажи мобильных бронегрупп гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ, действующие на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, оперативно выдвинулись в заданный район для уничтожения указанных целей", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что десантники постоянно совершают рейды и подбираются практически вплотную к позициям ВСУ.

"Огонь ведется прямой наводкой короткими очередями с расстояния не более 500 м от противника и корректировкой с помощью квадрокоптера. Пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК "Фагот", установленного на башне боевой машины, завершил разгром подразделения неприятеля", - добавили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что после поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ во избежание ответного огня расчет свернулся и сменил огневую позицию. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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