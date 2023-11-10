10 ноября, 07:31
Военная операция на Украине

Силы РФ уничтожили ангар с техникой и более 40 солдат ВСУ на херсонском направлении

В нем размещались более 10 автомобилей

ГЕНИЧЕСК, 10 ноября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении ангар, в котором размещались более 10 автомобилей, а также свыше 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены ангар с ВВТ (вооружением и военной техникой - прим. ТАСС) одного из подразделений ВСУ, 11 единиц автомобильной техники выведены из строя, потери ВСУ в живой силе: 10 убитых и 14 раненых; место скопления живой силы противника в районе населенного пункта Приднепровское, потери ВСУ в живой силе: 14 убитых; скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки, потери ВСУ в живой силе: 18 убитых", - сказал он.

В островной зоне уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом и трое военнослужащих, еще четверо ранены. На каховском направлении силы РФ уничтожили место временной дислокации ВСУ с 14 военнослужащими, еще 9 ранены.

По данным представителя оперативных служб Херсонской области, 9 ноября в течение дня ВСУ выпустили 12 снарядов из ствольной артиллерии по Алёшкам, 10 - по Песчановке, 11 - по Днепрянам, 15 - по Крынкам, 6 - по Новой Маячке, 7 - по Сагам и 8 - по Казачьим Лагерям.

В течение ночи украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Алёшки, Голая Пристань, Кардашинка, Каховка, Крынки, Новая Каховка и Раденск, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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