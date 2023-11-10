10 ноября, 13:07,
обновлено 10 ноября, 13:23
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об отражении за неделю девяти атак ВСУ на краснолиманском направлении

Потери ВСУ составили свыше 725 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшую неделю отразили девять атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Противник потерял более 725 военнослужащих и 44 единицы вооружений и техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили девять атак штурмовых групп 1-й бригады специального назначения, 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка Нацгвардии Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что в районе Ямполовки и Серебрянки в ДНР было нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны.

В ведомстве добавили, что потери ВСУ за этот период составили "более 725 военнослужащих убитыми и ранеными, 3 танка, 13 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии и 2 боевые машины РСЗО". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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