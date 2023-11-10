10 ноября, 13:07,
обновлено 10 ноября, 13:32
Военная операция на Украине

ВС РФ на неделю поразили высокоточным оружием и БПЛА аэродромы, арсеналы и базы ГСМ

По данным Минобороны России, в период с 4 по 10 ноября нанесли 11 групповых ударов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов (ГСМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

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"В период с 4 по 10 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов противника. Кроме того, наносилось поражение пунктам размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", - сообщили там, уточнив, что все назначенные объекты поражены. 

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