ВС РФ на неделю поразили высокоточным оружием и БПЛА аэродромы, арсеналы и базы ГСМ

По данным Минобороны России, в период с 4 по 10 ноября нанесли 11 групповых ударов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов (ГСМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 4 по 10 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов противника. Кроме того, наносилось поражение пунктам размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", - сообщили там, уточнив, что все назначенные объекты поражены.