10 ноября, 13:08,
обновлено 10 ноября, 13:33
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ за неделю на донецком направлении

По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 1 590 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение прошедшей недели на донецком направлении более 1 590 военнослужащих, а также 3 танка и 3 боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении Южной группировкой войск нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю российскими подразделениями отражено 16 атак противника. Потери ВСУ составили более 1 590 военнослужащих убитыми и ранеными, 3 танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и 3 боевые машины РСЗО", - сообщили в ведомстве. 

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