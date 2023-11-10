10 ноября, 13:08,
обновлено 10 ноября, 13:25
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что войска заняли более выгодные рубежи на южнодонецком направлении

По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 800 военнослужащих

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские войска в течение прошедшей недели на южнодонецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери ВСУ на этом направлении составили более 800 военнослужащих, танк и 12 боевых бронированных машин, сообщили в Минобороны России.

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"На южнодонецком подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили три атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Общие потери противника составили свыше 800 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также отметили, что за прошедшую неделю на южнодонецком направлении в ходе контрбабатрейной борьбы были поражены восемь орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО противника. Кроме того, в районе населенного пункта Богатырь в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны. 

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