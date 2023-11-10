10 ноября, 13:09,
обновлено 10 ноября, 13:56
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ за неделю на херсонском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 505 военнослужащих

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю на херсонском направлении составили до 505 военных, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок. В плен сдались 26 украинских военнослужащих. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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"В результате активных упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери противника за неделю составили до 505 военнослужащих, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей", - сказали в ведомстве.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, в течение недели на этом направлении сдались в плен 26 украинских военнослужащих.

В министерстве добавили, что российские войска поразили два подразделения морской пехоты ВСУ при их попытке высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра. Вооруженные силы РФ нанесли поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ.

В военном ведомстве, в частности, отметили, что 9 ноября мотострелковая рота российской группировки войск "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу Днепра.

Указывается, что подразделением под командованием Арсаланова большинство боевиков были уничтожены, а 11 украинских военнослужащих взяты в плен. За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министром обороны РФ Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к государственным наградам. 

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