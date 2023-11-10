Минобороны РФ заявило об улучшении положения на купянском направлении

По данным ведомства, потери противника превысили 710 военных

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские военные за прошедшую неделю улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, а также отразили 18 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника превысили 710 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 18 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской, 14-й, 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Загоруйковка Харьковской области, Свердловка и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Потери противника составили свыше 710 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии", - сообщили там.