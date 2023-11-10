В МО РФ заявили об отражении за неделю 14 атак ВСУ в районах Вербового и Работина

Потери украинских войск составили до 495 военнослужащих

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили 14 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Вербового и Работина Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.Также в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Степовое Запорожской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что потери украинских войск за неделю составили до 495 военнослужащих, 5 танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также 6 орудий полевой артиллерии.